Новая страница в истории Махачкалы

Сразу два документа – об освобождении Ризвана Газимагомедова от должности заместителя Председателя Правительства РД и уходе с поста мэра Махачкалы Салмана Дадаева – по сути открывают новую страницу в истории дагестанской столицы. Утверждать так следует, исходя и из уже проделанной бывшим градоначальником работы, и из профессионального опыта экс-вице-премьера, а ныне исполняющего обязанности руководителя главного города республики.

Дагестанская столица в последние годы взяла курс на качественное улучшение собственного облика и инфраструктурной начинки – статус популярного среди туристов города обязывает. И тут вопросы градостроительства стоят в числе приоритетных. По-настоящему губительными последствиями обернулась вакханалия в этой сфере, когда одними административными мерами справиться с повальной хаотичной застройкой уже не удавалось.

Встал вопрос применения более жестких методов по отношению к тем, на кого убеждения не подей­ствовали. И всем тем, кто не перестает критиковать деятельность Салмана Дадаева на посту махачкалинского мэра, стоит учитывать ту работу, которую проделала его команда. Особенно в части возвращения участков и объектов в собственность муниципалитета.

Грамотная тактика юристов администрации навела шороху. А современные правовые (!) формы и методы борьбы с «захватчиками» поставил на поток человек, который сам является высококлассным юристом. Так не Дадаеву ли должна была лечь в руки козырная карта законного избавления от более чем тяжелого наследия?

При этом стоило понимать, что бывшему высокопоставленному чиновнику московской мэрии, с головой погрузившемуся в решение главного махачкалинского вопроса, придется очень нелегко: дагестанский менталитет вставлял палки в колеса куда более маститым авторитетным управленцам. Но молодой Дадаев с первых дней продемонстрировал навыки жесткого руководителя, желающего не только вернуть городу утраченную собственность, но и сделать Махачкалу по-настоящему современной и удобной.

Мало кто верил, что это удастся. И убеждённость основывалась по большей части на том, что прежде чем обустраивать, нужно сносить. Не понадобилось.

Центр дагестанской столицы преобразился за довольно короткий промежуток времени. Качественные дороги появились в тех районах Махачкалы, где уже окончательно разуверились ими пользоваться. Кардинально изменился подход к реанимированию энергетической инфраструктуры города, а в городских дворах жильцы на себе ощутили привилегию пользоваться условиями комфортной среды. Эльтавский лес, городские скверы и парки, пляжи и места притяжения туристов… Всё становится новым брендом молодой Махачкалы, помнящей и чтящей свои славные традиции.

Но каждый управленец хорош в определенном направлении и в определенный период времени. Теперь преобразившемуся городу понадобился опыт успешного экономиста и энергетика.

Должность мэра главного города Дагестана – это огромная ответственность. Ветхие электролинии, не совсем удачно выстроенная работа общественного транспорта, практически отсутствующая ливнёвка, экологические проблемы, хаотичная и не всегда законная застройка… Как бы привычно это ни звучало, но застарелые проблемы никто не отменял. И этими проб­лемами нужно заниматься каждо­дневно. При скудном бюджете. Не позавидуешь.

Исполняющий обязанности мэра Ризван Газимагомедов лучше любого чиновника проинформирован о проблемах Дагестана и столицы республики. И лучше многих понимает, в какой плоскости лежит решение этих проблем. Он из тех, кто предпочитает меньше говорить, а больше делать.

Без всяких сомнений, очень скоро Газимагомедов избавится от приставки «исполняющий обязанности». И на данном этапе это может быть наиболее удачной кандидатурой, устраивающей всех. И весь его жизненный путь, вся его карьера говорят об этом.

Напомним, с 1998 по 2007 год он был председателем Махачкалинского городского Собрания депутатов, затем работал заместителем Председателя Правительства Дагестана, занимал также должности министра промышленности и энергетики РД, советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, был исполнительным директором в региональном отделении Газпрома.

«Политик с инженерным мышлением», как его назвали СМИ, в должности вице-премьера был дважды. Оно и понятно: человек, умеющий не только точно формулировать вопросы и задачи, но и решать их, без работы не останется. Тем более если он при этом еще и доктор экономических наук, профессор. В правительственном блоке и раньше, и вернувшись вновь, он отвечал за строительство, энергетику, информационные технологии, разбирался в тех вопросах, в которых не смогли разобраться другие.

И вот новая ступень его карьерной лестницы.

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, принимавший участие в заседании Собрания депутатов Махачкалы, от имени Главы РД Сергея Меликова поблагодарил Дадаева за работу на посту градоначальника, вручил ему знак «Заслуженный юрист Республики Дагестан». А новому руководителю Махачкалы рекомендовал обратить внимание на сферы здравоохранения и образования.

Он, конечно же, сфокусируется не только на этих проблемах. Можно предположить, что в первую очередь обратит внимание на кадровый состав администрации города. Перефразировав Бисмарка, можно утверждать, что при плохих законах и хороших чиновниках город может процветать, но при хороших законах и плохих чиновниках – никогда. Поэтому компетентные, честные из них останутся, а случайные вынуждены будут покинуть насиженные места.

Не обойтись новому градоначальнику и без поддержки простых махачкалинцев. Любая высокопрофессиональная команда во главе с классным специалистом ни на что не способна без участия тех, для кого строится новый город на старой земле.

Подвести итог всему сказанному выше можно, повторившись: в истории Махачкалы начинается новая страница. Верим, она будет славной.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/novaya-stranica-v-istorii-mahachkaly/