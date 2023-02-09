Nordwind открывает новый рейс Пермь-Махачкала

Этой весной авиакомпания Nordwind приглашает на регулярные рейсы по маршруту Пермь Махачкала. Полеты будут проходить на комфортабельном ВС Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Также авиаперевозчик увеличит частоту выполнения перелетов из Пермского края во Владикавказ – с 29 марта рейсы по маршруту

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк.

Благодаря гибкой стоимости авиабилетов, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности, перелёт с Nordwind станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.