Экономика

Nordwind открывает новый рейс Пермь-Махачкала

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Этой весной авиакомпания Nordwind приглашает на регулярные рейсы по маршруту Пермь Махачкала. Полеты будут проходить на комфортабельном ВС Боинг 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Также авиаперевозчик увеличит частоту выполнения перелетов из Пермского края во Владикавказ – с 29 марта рейсы по маршруту

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк.

Благодаря гибкой стоимости авиабилетов, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности, перелёт с Nordwind станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.

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