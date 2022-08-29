Ногайский район КЧР отметил своё пятнадцатилетие на стадионе а. Икон-Халк. С юбилеем и с праздником Сабантой муниципалитет поздравили депутаты Народного Собрания КЧР. От имени спикера парламента Карачаево-Черкессии Александра Иванова и от лица всех коллег поздравления передали первый заместитель Председателя НС КЧР Дагир Смакуев, председатель Комитета по законодательству Владимир Умалатов и другие.

«Ногайцы — один из титульных народов Республики — неотъемлемая часть многонациональной семьи Карачаево-Черкессии и всей нашей необъятной страны», — говорится в поздравлении. Кроме того, гости праздника отметили, что самый молодой муниципалитет республики динамично развивается. В празднике приняли участие делегации из пяти регионов страны.

Праздник состоялся по инициативе Федеральной национально-культурной автономии ногайцев России содействии администрации Ногайского района КЧР.