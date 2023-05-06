Ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай» выступил в шоу «Страна талантов»

Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай» выступил в программе «Страна талантов» на телеканале НТВ.

Как рассказал корреспонденту газеты «Голос степи» руководитель ансамбля «Айланай» Мурат Ваисов, для участия в начале были взяли видеоматериалы с выступлениями и танцами ансамбля «Айланай». Далее состоялся онлайн-конкурс, по итогам которого они вышли в полуфинал шоу-конкурса «Страна талантов».

Среди танцевальных выступлений выбрали колыбельную.

Сегодня, 6 мая, в шоу- программе «Страна талантов» ногайский ансамбль «Айланай» исполнил колыбельные обрядовые песни, с использованием традиционных ногайских обрядов во время выступления.

Источник: Голос степи