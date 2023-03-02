НКО СКФО могут выиграть до 1 млн рублей

Продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций.

В нем могут принимать участие некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные на территории СКФО не позднее чем за один год до проведения конкурса. Максимальная сумма гранта – 1 млн рублей.

Конкурс проходит в 18 номинациях.

Для участия подать заявку желающие могут до 19 марта.

Вопросы по конкурсу принимаются на электронную почту — nko2023@fadm.gov.ru