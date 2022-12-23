Низовья Терека продолжают сохранять опасность затопления

Несмотря на принятие комплекса мер от затоплений и паводков в зонах населнных пунктов вдоль реки Терек, в его низовьях сохраняются риски наводнений. Об этом на заседании Басейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа сообщил Нариман Абдулмуталибов. «Несмотря на объем вложенных средств, риск аварийных ситуаций, приводящих к наводнениям по водным объектам всегда возможен», — отметил он, озвучив соглашение между Правительством РД и Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидий на капремонт защитных водооградительных валов по правому берегу реки Терека. Средства из федерального бюджета предусмотрены на 2022-2024 годы.