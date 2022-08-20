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Нижнедженгутайская школа после капремонта готова к новому учебному году

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Нижнедженгутайская школа одна из школ, которую капитально ремонтировали в Буйнакском районе в рамках национального проекта «Образование». Работы полностью завершены, школа обновлена и готова принять учащихся в новых классах.

Родители и учащиеся проявили инициативу и вышли на масштабный субботник по уборке прилегающей территории образовательного учреждения. Родители с детьми решили провести свой выходной с пользой.
После такой уборки осталось только два чувства: удовлетворение за сделанную работу и радость за родную школу, которая обновлена полностью.

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