Ранее занимавший пост руководителя пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев назначен редактором ТАСС по СКФО. В его рабочие обязанности будет входить взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО и высшими должностными лицами субъектов округа. Также он будет координировать работу корреспондентов агентства в СКФО. Информацию о своем назначении подтвердил сам Гаджибалаев. Напомним, что Низами Гаджибалаев до 6 декабря прошлого года работал пресс-секретарем главы Дагестана.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/nizami-gadzhibalaev-naznachen-redaktorom-tass-po-skfo/