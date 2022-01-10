Политика

Низами Гаджибалаев назначен редактором ТАСС по СКФО

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Ранее занимавший пост руководителя пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев назначен редактором ТАСС по СКФО. В его рабочие обязанности будет входить взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента России в СКФО и высшими должностными лицами субъектов округа.  Также он будет координировать работу корреспондентов агентства в СКФО. Информацию о  своем назначении подтвердил сам Гаджибалаев. Напомним, что Низами Гаджибалаев до 6 декабря прошлого года работал пресс-секретарем главы Дагестана.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/nizami-gadzhibalaev-naznachen-redaktorom-tass-po-skfo/

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