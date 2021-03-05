Низами Аскеров высказался о Днях Дагестана

Завкафедрой политэкономии Дагестанского государственного университета Низами Аскеров поделился своим мнением относительно проведения Дней Дагестана в Совете Федерации РФ. По словам Низами Аскерова, данное мероприятие имеет для республики историческое значение. Также символичным является то, что час Дагестана состоялся в рамках проведения юбилейного пятисотого заседания Совета Федерации. Низами Аскеров отметил центральным событием Дней Дагестана выступление Сергея Меликова. Врио Главы Республики Дагестан всесторонне охарактеризовал состояние республики, выделил основные проблемы региона и предложил множество инициатив для их решения.

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