Низам Халилов прокомментировал Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова НС РД

«В своём Послании Народному Собранию Глава Республики Дагестан затронул вопросы промышленного потенциала республики. Была отмечена положительная динамика в истекшем году индекса промышленного производства, который по сравнению с 2021 годом составил 108,5%.

Совместная работа с предприятиями ОПК позволила достичь производства оборонной продукции в 2022 году в объеме 6,1 млрд рублей, и, по предварительным данным, в 2023 году объем производства гособоронзаказа составит 8 млрд рублей.

В свете решения обозначенных Главой Республики Дагестан основных проблем в реальном секторе экономики, в части обновления производственных активов предприятий, Минпромторг РД в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» субсидирует промышленным предприятиям затраты, связанные с приобретением машин и оборудования для реализации инвестиционных проектов по модернизации основных фондов предприятий.

Отметил Глава Республики Дагестан и работу предприятий легпрома, оперативно наладивших производство обмундирования и экипировки для участников специальной военной операции, поддержка таких предприятий будет продолжена в рамках имеющихся механизмов.

Стратегический проект «Город обувщиков» — один из пяти «прорывных» проектов, поддержанных правительством страны, и который положительно повлияет на показатели социально-экономического развития Республики Дагестан, создав 1600 новых рабочих мест и с привлечением 6,9 млрд рублей инвестиций. В текущем году планируем открытие двух обувных фабрик ООО «ДОФ+», ООО «Гасса» и одного предприятия по производству подошвы – ИП Мирзоев М.Э.

В своем послании Глава Республики Дагестан также коснулся вопроса «промышленной ипотеки», на реализацию которой в текущем году Правительством Российской Федерации предусмотрено выделение льготных кредитов в объеме не менее 45,0 млрд рублей.

Кроме того, для внедрения механизма «промышленной ипотеки» в Республике Дагестан разработана региональная программа «Промышленная ипотека». Утверждение Программы Наблюдательным советом Фонда развития промышленности запланировано на заседании 26 апреля 2023 года.

Считаю, что новая мера поддержки будет востребованной и актуальной в нынешних условиях и внесет определенный вклад в развитие промышленности республики», — сказал министр промышленности и торговли РД.