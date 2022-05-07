Никто не забыт, ничто не забыто

Меня зовут Курбицов Гадад Гусейниевич. Я ученик 6 класса Хутхульской СОШ. Хочу рассказать о своём прадедушке Курбицове Гададе Раджабовиче.

Курбицов Гадад Раджабович родился 11 апреля 1924 года. В 1943 году был мобилизован в Красную Армию Хивским РВК. В одном из боёв он был тяжело ранен, а домой пришло извещение о его смерти. Но оказалось, что его фронтовой друг спас и доставил в госпиталь.

Из-за тяжёлых ранений он долго лечился в госпитале и только после войны был демобилизован. Курбицов Гадад Раджабович скончался на своей малой родине в селении Хутхул 4 июля 2009 года.