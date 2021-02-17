Николай Павлов награждён Сергеем Меликовым медалью «За доблестный труд»

За высокий профессионализм и за достижения в области борьбы против COVID-19 в период пандемии Сергей Меликов наградил работников Роспотребнадзора РД, а также главного санитарного врача республики — Сергея Павлова.

Сергей Меликов подчеркнул, что прошлый год проверил на прочность все органы власти, мобилизовал все ведомства, однако особую роль сыграла деятельность надзорных органов, которые часто подверглись критике и тем не менее выполняли свой долг на охране здоровья населения. По мнению врио главы республики, Роспотребнадзор своим принципиальным подходом сумел достичь поставленных задач и вызвать к себе уважение и доверие.

Сергей Меликов поблагодарил ведомство за то, что не без помощи Роспотребнадзора достигнуты определённые успехи в борьбе с коронавирусом. Это позволило снять некоторые ограничения.

В рамках встречи Сергей Меликов наградил Николая Попова медалью «За доблестный труд». Ещё 22 сотрудника Роспотребнадзора были награждены Почётными грамотами.

Николай Попов поблагодарил свой коллектив за слаженность в работе, а главу республики за высокую оценку их деятельности.