Общество

Ни одна семья мобилизованных не должна остаться без внимания и помощи со стороны государства

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Именно такая задача была поставлена руководителем города Хасавюрт Корголи Корголиевым.

Сегодня депутат городского Собрания Магомедрасул Гусейнов и его помощник Абдурашид Гойлубиев посетили семьи мобилизованных хасавюртовцев с целью узнать о текущих проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются.

Также семьям были вручены пакеты с продуктами первой необходимости и фруктами.

Отметим, в зоне внимания города – каждый мобилизованный, безусловно, и члены их семей, поэтому организована адресная работа, в зависимости от нуждаемости и тех проблем, которые испытывает семья.

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