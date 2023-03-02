Ни одна семья мобилизованных граждан не остается без внимания

В городе Хасавюрте продолжается работа по поддержке семей горожан, мобилизованных в зону специальной военной операции для выполнения поставленных задач Президентом РФ.

Узнать с какими проблемами сталкиваются семьи в отсутствие их кормильцев отправились начальник отдела организационной работы городского Собрания депутатов Раджаб Сулайманов и представитель волонтерского корпуса #МыВместе.

Они передали семьям продуктовые наборы первой необходимости, поинтересовались положением дел, а также в очередной раз напомнили, что администрация города готова оказать им любую помощь в решении возникающих вопросов.

Отметим, что данная работа проводится по инициативе Главы Хасавюрта Корголи Корголиева, который поручил активу города оказывать помощь и поддержку семьям, чьи родные и близкие защищают интересы нашего государства.