Общество

Ни одна семья мобилизованного хасавюртовца не останется без соответствующего внимания

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Работа, инициированная Главой Хасавюрта Корголи Корголиевым, по поддержке родных и близких мобилизованных, продолжается ежедневно. Городские власти безустанно посещают семьи, чьи мужья и сыновья отправились в зону спецоперации, интересуются их проблемами и передают продукты первой необходимости.

Именно с таким визитом в очередной раз отправились депутаты городского Собрания Магомед Гойлубиев, Олеся Зубаирова и волонтер муниципального штаба #МыВместе. Они, в очередной раз, напомнили семьям, что руководитель города лично контролирует данное мероприятие и в случае возникновения каких-либо вопросов, двери в администрацию для них всегда открыты.

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