Неживительная вода в городах Дагестана

Пока человечество пыталось приспособиться к эпидемии коронавируса и пережить её, жители городов Дагестана сталкивались с новыми угрозами для здоровья. Причиной тому послужило плохое качество воды, которое становилось ещё хуже при обильных осадках. Все стороны, относящиеся к сфере благоустройства городов, на которые благополучно махнули рукой, обернулись опасностью для жизни сотен и сотен людей.

Обильные осадки, некачественная уборка мусора, отсутствие ливневок и иных коммуникаций для отвода воды, беспорядочное строительство, безответсвенное отношение к обязанностям обслуживания населения водой — все это привело к вспышкам кишечных инфекций.

Ситуация возникает и повторяется не первый год: это привычный сценарий для Махачкалы в период обильных осадков. Однако на этот раз проблема оказалась более масштабной: пока в Каспийске люди остались без питьевой воды и из крана вместо неё текла темная смесь, в Буйнакске стремительно распространилась острая кишечная инфекция. Среди заболевших и госпитализированных огромное количество детей.

Сложившиеся обстоятельства наводят только на одну мысль: вопрос воды вкупе с проблемами строительства и уборки мусора остаются приоритетными, требуя системного решения.