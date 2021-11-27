Незавершенное строительство Дагестана будут ликвидировать

26 ноября прошло заседание межведомственной комиссии в Правительстве РД под руководством Манвела Мажонца.

Председатель Правительства назвал приоритетной задачу сокращения количества объектов долгостроя или «брошенных».

Всего в Дагестане насчитывается 1604 объекта незавершенного строительства. Сокращать данное число будут двумя способами: завершат строительство после экспериментально-инструментальных анализов или снесут.

Стоит отметить, что наиболее сложная ситуация сложилась с объектами, которые строились в рамках федеральных программ, которые уже перестали действовать.