Два процесса идут наперегонки: вакцинация и подъем очередной волны эпидемии в стране. Власть уверена, что созданные почти идеальные условия для вакцинации в силах опередить третью волну, и никакой карантин больше не понадобится. Процент вакцинированных стабильно растет. Лучшие показатели у Тарумовского, Хунзахского, Агульского районов. В настоящее время во всех районах есть свободные вакцины. В Агульский район поступила вакцина в количестве 975 доз, из них 25 доз «ЭпиВакКорона», а остальные 950 доз — «Гам-Ковид-Вак». Темп вакцинации в Агульском районе идет активно. Есть лидеры среди сельских поселений.

За комментарием мы обратились к учителю начальных классов Шабановой Лимунат Курбановне.

— Лимунат Курбановна, расскажите, пожалуйста, почему вы решили сделать вакцину?

У каждого есть свое мнение по этому поводу. Я вообще сторонник того, что вакцинироваться нужно. Считаю, что в соответствии с определенным временем и в силу сегодняшней ситуации, когда действительно статистика показывает то, что нет никаких других средств от этой «чумы», необходимо активно иммунизироваться для создания коллективного иммунитета.

Я работаю школе. И, конечно, как педагог заинтересована в том, чтобы в школе была максимальная безопасность для учеников, для родителей и для самого педагогического коллектива.

Наибет Гасукаева