Несмотря на травму, завоевал третье место

На Чемпионате мира по пауэрлифтингу, проходящем в Москве, в весовой категории до 100 кг на первом же подходе во время приседа Магомед получил травму мышц паховой зоны и в итоге довольствовался 3 местом.

«Те весы, которые я тянул в зале, здесь по причине травмы не смог поднять. Вследствие этого в становой тяге я должен был тянуть в классику. С трудом разрешили выступить с этой травмой. Используя обезболивающие, до конца выступил»,-сказал Магомед.

Победитель в этой весовой категории в сумме троеборья набрал 840 кг. По словам Магомеда, при благоприятном исходе его результат мог бы составить не меньше 860 кг, что на 20 кг превысило бы лучший показатель. В его весовой категории было 30 участников. Магомед, выступая с травмой говорит, что доволен достигнутым результатом.

«В жиме лежа я смог показать более высокий результат, а что касается упражнений, связанных с нижними конечностями, травма давала о себе знать. После полученной травмы я 20 минут лежал и думал, что снимусь с турнира», — сообщил Магомед Мацуев.

Напомним, что Магомед уже является чемпионом мира по пауэрлифтингу, также он мастер спорта международного класса. Живет и тренируется в родном селе Кураг Агульского района.

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