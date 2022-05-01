Несмотря на ранение и проблемы со здоровьем продолжил работу

В преддверии Дня Победы нельзя не говорить о тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны. Миллионы людей добывали победу ценой своей жизни, здоровья и семьи.

Более тысячи агульцев сражались на полях той войны, внося свой посильный вклад в общее дело. В их числе и уроженец села Хутхул Агульского района Рамазан Куджаевич Куджаев. Он вернулся домой в победном сорок пятом году, пройдя сложный путь, на котором приходилось не раз взглянуть в глаза смерти. Память об этих трудных военных годах Рамазан Куджаев, как и каждый человек, который хоть раз видел ужасы войны, сохранит на всю жизнь. Его призвали на войну в двадцатилетнем возрасте. Это случилось в 1942 году.

Все будущие солдаты из Агула призывались Хивским военным комиссариатом, оттуда же был призван и герой нашего материала.

Он воевал в Краснодарском крае.

Под Керчью был ранен в правое колено. Это ранение до конца жизни давало о себе знать, вызывая хромоту. В первые дни после ранения стоял вопрос об ампутации, однако благодаря военным врачам ногу удалось сохранить.

В военной хронологии для Рамазана Куджаевича был еще один момент, который чуть не стал фатальным. Раненый, он несколько часов пролежал под снегом. Только через сутки его обнаружили военные санитары, которые искали живых на поле битвы. Военные медики прошли мимо него, однако волею судьбы Рамазан Куджаевич был обнаружен и спасен, для прохождения лечения он был направлен в госпиталь.

В родное село он вернулся в 1945, демобилизовавшись в звании сержанта. Несмотря на ранение и проблемы со здоровьем он продолжил работу в колхозе, где работал конюхом. Спустя два года после демобилизации Рамазан Куджаевич женился. В браке воспитал пятерых детей.

Рамазан Куджаевич ушел из жизни в мае 1985-го. В то самое весеннее время, которое подарило нам долгожданную Победу, в том самом месяце, когда для Рамазана Куджаевича и для миллионов советских граждан закончилась победой самая страшная в истории нашей страны война.

Ветеранов среди нас остается все меньше. Однако это не должно послужить причиной забвения подвига каждого человека.