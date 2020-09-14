Несколько тысяч исследований на COVID-19 проводятся в Дагестане ежесуточно

Более полутора миллиона человек в этом году планируется привить от гриппа в Дагестане. Это одна из мер, препятствующая осложнению от сезонных вирусных инфекции, а также от COVID- 19. Иммунизация населения уже стартовала в республике.

На данный момент привито более тридцати тысяч человек. И здесь особое внимание уделяется гражданам, у которых есть хронические заболевания, также работникам системы здравоохранения, образования, социальной сферы и сотрудникам Правительства и администрации.

Также, в Дагестане продолжается активное использование тест-систем на коронавирус. Ежесуточное количество исследований на COVID-19 в регионе превышает показатель в три тысячи.