Нереальные истории реальной любви к футболу

Российский футбольный союз и платёжная система «Мир» представляют вторую серию документального сериала о вдохновляющих историях любви к футболу.

На протяжении нескольких месяцев съемочная группа РФС ТВ наблюдала за пятью сюжетами в нескольких субъектах России с тем, чтобы зафиксировать, как футбол по-настоящему меняет жизни людей.

Вторая серия посвящена путешествию в Дагестан, где Эльмира Ибрагимова несколько лет назад повела за собой женский футбол в республике.

Сериал выходит при поддержке платёжной системы «Мир» — privetmir.ru.

Источник: https://m.rfs.ru/news/217621