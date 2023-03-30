Необходимые меры по снижению уровня теневой занятости

В Российской Федерации ситуация на рынке труда остается стабильной, а, что касается уровня занятости, то данные показатели превысили до пандемические значения, основными факторами, которые влияют на рынок труда является высокий уровень теневой занятости, а также сезонное высвобождение работников, что может негативно повлиять на достижение целевого показателя по восстановлению занятости населения.

В связи с этим возникает необходимость в разработке мер по повышению эффективности реализации мероприятий по ликвидации структурной безработицы и мобильности трудовых ресурсов, с целью повышения темпов реализации мероприятий по стимулированию работодателей к приему на работу безработных граждан.

С целью улучшения ситуации был сформирован план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022–2024 годы. Документ предусматривает определение понятия «теневая занятость», а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти.

Для реализации мер, предусмотренных данным планом, необходимо провести мониторинг теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегального трудоустройства. К реализации мероприятий по противодействию теневой занятости привлечены и работодатели и работники.