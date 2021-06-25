Вакцинация, Общество

Необходимость активного информационного сопровождения прививочной кампании отметили в Общественной палате РД

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Круглый стол по информационному сопровождению антиковидной прививочной кампании состоялся в Общественной палате Республики Дагестан. В рамках мероприятия обсуждались причины недоверия к вакцинации со стороны населения. Во время обсуждения было выдвинуто мнение, что это связано с недостаточной информированностью населения о принципах действия препарата и о его составе. По итогам круглого стола было принято решение об усилении взаимодействия общественных организаций и властных структур для проведения информационной политики о плюсах антиковидной иммунизации.

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