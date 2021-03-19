Необходимо сплотиться вокруг своего национального лидера

Развал СССР — преступление кучки региональных князьков во главе с Ельциным и безвольным демагогом Горбачевым. В результате действий двух предателей мы с вами растеряли огромную часть своей Родины и потеряли огромную часть народа.

Они брали многомиллиардные кредиты, которые разворовывались ими и их окружением, а народ нищенствовал. По долгам страны платил уже Путин. Горбачев и Ельцин развалили Советский Союз, Путин возродил новую Россию, с кем считаются во всем мире. Горбачев и Ельцин уничтожили Вооруженные Силы, которые Путин восстановил и перевооружил и сделал самыми мощными во всем мире.

Результаты референдума 17 марта 1991 г. по вопросу сохранения Союза ССР как федерации равноправных суверенных республик, в котором якобы приняли участие 80% от числа граждан, включенных в списки для голосования и 76,4% ответили «Да», являются подтасовкой и обманом всего населения огромной державы.

Горбачев и Ельцин должны быть преданы суду и забвению народа, а не открывать их центры и фонды. Они — позор в истории Российского государства.

Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию это и есть исправление Путиным ошибок предателей страны — руководителей конца 80-х.

И в эти дни, когда 16 марта 2021 г. мы отмечали седьмую годовщину со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, в котором более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России, а 18 марта 2014 года Президент России подписал документ, ратифицирующий волеизъявление народа, на фоне откровенных выпадов президента США в адрес руководителя нашей страны и народа, мы должны еще теснее сплотиться вокруг своего национального лидера и быть едины в отстаивании национальных интересов нашей Великой Родины.

Справочная информация

В марте 1985 г. Михаил Горбачев вступил в должность Генерального секретаря ЦК КПСС и вскоре заявил о необходимости реформ – Перестройки, представленную как «продолжение дела Октября». По решению Съезда народных депутатов 15 марта 1990 г. Горбачев избран президентом СССР и стал совмещать высший государственный пост с партийным.

17 марта 1991 г. состоялся референдум СССР по вопросу сохранения Союза ССР как федерации равноправных суверенных республик. В референдуме приняли участие 80% от числа граждан, включенных в списки для голосования. 76,4% ответили «Да». Спустя пять лет 15 марта 1996 г. Госдума РФ приняла постановление, в котором отмечалось, что результаты референдума сохраняют юридическую силу.

16 марта 2021 г. исполняется семь лет со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, в котором более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. 18 марта спустя два дня после проведения референдума президент России подписал документ, ратифицирующий волеизъявление народа.

Абдурахман Манафов, заместитель главного редактора газеты «Вести Агула»