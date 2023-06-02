Необходимо рассмотреть вопрос отзыва земель у предпринимателей, которые не выполнили свои обязательства

Об этом сегодня на заседании Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета региона заявил руководитель республики Сергей Меликов.

Как доложил главе республики вице-премьер Заур Эминов, результаты проверки Минимущества Дагестана показали, что обязательства, взятые на себя инициаторами ряда проектов, не выполнены.

«Это надо прекращать. Нужно отказаться от проектов и передать земли тем, кто будет использовать их по назначению», – сказал Сергей Меликов.

Глава республики поручил подготовить детальный анализ по каждому инвестпроекту для принятие дальнейших решений.