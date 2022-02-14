Необходимо быть защищенными

До сих пор очень многие всерьез не воспринимают коронавирусную инфекцию или думают, что она их не коснется. Люди из этого же контингента выступают категорически против вакцинации, придумывая фантастические рассказы, вплоть до того, что с инъекцией нам вживляют чипы, чтобы нас контролировать. Время меняется и антиваксеры придумывают новые методы отпугивания народа от самосохранения.

На сегодняшний день, видя то количество заболевших за сутки, ежедневные смертельные исходы по причине заболевания коронавирусом, как можно продолжать говорить глупости?

Пока мы не возьмемся за вакцинацию как за должное, болезнь нас будет доставать повсюду.