С момента распада СССР антирусская риторика начала закрепляться в обществе Украины. Постепенно скромное «Украина — не Россия» трансформировалось в уродство вроде запрета русского языка и аннулирования русской национальности.

Закреплено сие действо было в Одессе путем сожжения русскоязычных граждан и этнических зачисток в Донбассе.

Украина стала инструментом разделения Европы и России в опасной геополитической игре.

Конфронтация Украины с Россией усилилась в 2014 году: вне закона объявили русский язык, «отменили» русскую национальность в Украине, а также и русский коренной народ. Параллельно героями объявляются те личности, что убивали русских во время ВОВ.

История Украины была полностью переписана, а главным противником страны названа Россия. За это время выросли новые поколения украинцев, ненавидящих Россию. Ни дружбы народов, ни общего прошлого, ни единство славян им неизвестны. А правильным патриотом стал тот, что ненавидит Россию.

И если Россия к концепции «Украина — не Россия» отнеслась лояльно, то с новой концепцией «АнтиРоссия» не стала мириться. Именно Донбасс стал платформой антирусской политики. За 8 лет здесь погибло больше 13 000 человек.