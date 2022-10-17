Немало добровольцев среди жителей Кизилюрта

Один из них Мурид Бадалов.

Он рвался в зону СВО с самого начала, готов был работать водителем или в качестве строителя восстанавливать разрушенные города Донбасса. Объявленная в стране частичная мобилизация стала для Мурида отличной возможностью попасть на линию соприкосновения, быть полезным для своей Родины и вместе с тысячами соотечественников защищать границы России.

Не дожидаясь повестки он прибыл в военкомат, где его «перехватил» депутат Городского Собрания, руководитель Фонда «Zа Родину» Гаджи Биярсланов.

В Фонде военнослужащего обмундировали с головы до ног, снабдили спальным мешком, рюкзаком с предметами первой необходимости и небольшой аптечкой.

Осаждает призывной пункт и отец Мурида – Магомед Бадалов, который также не хочет оставаться в стороне от зова Родины и полон решимости идти в бой. Несмотря на уговоры, в отправке на спецоперацию старшему Бадалову было отказано, но сдаваться он и не думает. Вместе с помощником руководителя Кизилюрта в поселке Бавтугай Шамилем Дадаевым он все же собирается на Донбасс — доставить ребятам посылки и поддержать боевой дух.

Мурид уже проходит ускоренную военную подготовку в городе Шали Чеченской Республики, после чего отправится выполнять боевые задачи.