10 марта состоялось заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Дагестана, в рамках которого Сергей Меликов сообщил о смягчении ограничительных мер на территории республики. Это обусловлено, снижением показателя заболеваемости коронавирусом, причем во всех возрастных группах.

В рамках выступления Глава Республики Дагестан уделил внимание тому, что вирус пока еще не побежден, и появление новых штаммов не исключается. Именно по этой причине все медицинские организации должны быть в режиме постоянной готовности.

В числе мер, которые будут сняты, значится и восстановление работы залов торжеств и детских клубов. Кроме того снимается необходимость предоставления QR-кода при посещении общественных заведений, в том числе театров, кинотеатров, развлекательных центров, розничных магазинов.

Наряду со смягчением мер, ни в коем случае нельзя терять бдительность. Граждане должны проявить сознательность и периодически выполнять санитарно-гигиенические предписания, которые позволят уберечь здоровье не только от коронавируса, но и от других инфекций. Кроме того, необходимо продолжить работу по иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Это позволит сформировать коллективный иммунитет, что станет лучшим вариантом защиты от COVID-19.

Не теряют своей актуальности и мероприятия по дезинфекции помещений, особенно важно это для работников офисов и закрытых помещений.

Будьте внимательны к себе и окружающим. Будьте здоровы!

Алена Магомедова