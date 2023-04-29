Политика

Нелли Вольф: «Никто и никогда не сможет указывать России как ей жить»

Оставить комментарий

Помощник начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Бабаюртовского района Нелли Владимировна Вольф в числе представителей дагестанской делегации получила приглашение присутствовать в качестве почетного гостя на параде 9 мая.

Комментаруя это, Нелли Владимировна, в частности,  отметила: «С волнением встретила сообщение о том, что я в Москве буду наблюдать главный парад нашей страны– парад на Красной площади.

Для каждого жителя России 9 мая это великий и святой день. Прошло 78 лет с того дня,  когда в 1945 году к стенам Кремля наши доблестные солдаты и офицеры сбрасывали знамёна поверженого врага. Долгие годы наша армия  делала все, чтобы сохранить мир и покой на земле.  Сегодня вокруг опять неспокойно.

Фашистские недобитки всех мастей вновь пытаются поднять голову, диктовать всему миру свои порядки.  Но я уверена, никто и никогда не сможет указывать России что ей делать и как жить. И, конечно же,  на параде мы ещё раз убедимся в какой могучей стране мы живём,  какая сильная у нас армия,  какие смелые и мужественные бойцы.

Как мать участника специальной военной операции  я желаю всем нам скорейшей победы, возвращения домой наших братьев, сыновей и отцов, мира и благополучия каждой российской семье».

Также читают:

Глава Дагестана обратился к гражданам в День памят...
Заур Аскендеров принял участие в заседании Операти...
В Дагестане открылись избирательные участки
Бакуйиъ гьучархьуне

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *