Нелли Вольф: «Никто и никогда не сможет указывать России как ей жить»

Помощник начальника мобилизационного отдела военного комиссариата Бабаюртовского района Нелли Владимировна Вольф в числе представителей дагестанской делегации получила приглашение присутствовать в качестве почетного гостя на параде 9 мая.

Комментаруя это, Нелли Владимировна, в частности, отметила: «С волнением встретила сообщение о том, что я в Москве буду наблюдать главный парад нашей страны– парад на Красной площади.

Для каждого жителя России 9 мая это великий и святой день. Прошло 78 лет с того дня, когда в 1945 году к стенам Кремля наши доблестные солдаты и офицеры сбрасывали знамёна поверженого врага. Долгие годы наша армия делала все, чтобы сохранить мир и покой на земле. Сегодня вокруг опять неспокойно.

Фашистские недобитки всех мастей вновь пытаются поднять голову, диктовать всему миру свои порядки. Но я уверена, никто и никогда не сможет указывать России что ей делать и как жить. И, конечно же, на параде мы ещё раз убедимся в какой могучей стране мы живём, какая сильная у нас армия, какие смелые и мужественные бойцы.

Как мать участника специальной военной операции я желаю всем нам скорейшей победы, возвращения домой наших братьев, сыновей и отцов, мира и благополучия каждой российской семье».