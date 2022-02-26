Некоторые ведомства Дагестана будут упразднены 

Сергей Меликов 25 февраля объявил о реструктуризации органов исполнительной власти. Новая структура теперь будет существовать без определённых ведомств, а некоторые будут преобразованы.

Так, например, Комитет по архитектуре и строительству и Управление Правительства РД по капстроительству будут включены в Министерство строительства и архитектуры и ЖКХ РД, где руководителем выступит Артур Сулейманов.

Упразднение коснётся Республиканской службы по тарифам, Госинспекция РД по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники.

Минпечати будет преобразовано в Агентство.