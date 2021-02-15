Неконтролируемый пал сухостоя — неуправляемый пожар

Федеральное агентство лесного хозяйства напоминает гражданам об опасности поджога сухой травы. Самостоятельные выжигания травы незаконны и опасны. Особенностью травяного пожара является его скоротечность, а время прибытия пожарных служб на место возгорания может быть разным. В случае, если трава загорелась необходимо помнить о том, что для тушения могут привлекаться граждане старше 18 лет и в этом случае необходимо строго следить за тем, чтобы не попасть в кольцо огня, постоянно придерживаясь выгоревшей территории. Уважаемые граждане, помните, что травяной пожар очень изменчив, его интенсивность варьируется от уровня травостоя, если вы не уверены в том, что сможете потушить огонь, лучше за самостоятельное тушение не браться. А в случае возгорания немедленно вызовите пожарные службы по номеру 112, или по единому бесплатному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00.

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