Нейроонкологический семинар пройдет в Махачкале

28 октября в Махачкале пройдет Нейроонкологический семинар, организованный Благотворительным Фондом Константина Хабенского. Ведущие специалисты в сфере детской нейроонкологии прочитают лекции по важнейшим вопросам диагностики и лечения опухолей ЦНС. Семинар рассчитан на онкологов, нейрохирургов, неврологов, эндокринологов, лучевых терапевтов, морфологов, патологов, педиатров и студентов медицинских вузов.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на Timepad.

Формат семинара – очный.

Нейроонкологический семинар – проект Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Это лекции и консультации ведущих экспертов в области детской нейроонкологии, которые направлены на повышение уровня диагностики, лечения и медицинского сопровождения детей с опухолями центральной нервной системы в регионах России. Слушателями лекций могут стать все представители медицинского сообщества, которым интересна тема нейроонкологии.

Семинар в Махачкале станет двадцать шестым, ранее эксперты Фонда выезжали в Симферополь, Архангельск, Барнаул, Уфу, Владивосток, Тюмень, Волгоград, Орел, Белгород, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь, Красноярск, Тверь, Ставрополь, Калининград, Кемерово, Читу, Челябинск, Магас, Ижевск, Пятигорск, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный.