Неизбежное столкновение: сформировалось понимание военной спецоперации

Военное столкновение ещё месяц назад выглядело как нечто невероятное. Однако чем дольше Россия находится в режиме военного обезоруживания и денацификации Украины, тем более трезво общество начинает оценивать международные отношения и приходит к пониманию, что столкновение было неизбежно, так как рано или поздно Россия должна была пресечь восточное продвижение НАТО, а также трансформацию в сознании украинского народа отношения к русской национальности и совместной истории, как к чему-то, что достойно осуждения и обесценивания.

5 марта 2022 года Владимир Путин в очередной раз повторил, что данная операция — «самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня».

Спусковым механизмом к принятию такого тяжёлого решения для руководства России выступило заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах выйти из Будапештского договора, который подразумевает запрет на создание ядерного вооружения.