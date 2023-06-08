Негативные последствия нелегальных трудовых отношений

В настоящее время одной из негативных тенденций в обществе является проблема теневой занятости. Под «теневой занятостью» в целях данной статьи понимается работа без официального трудоустройства, получение неофициальной заработной платы, в том числе применение «серых схем» выплаты заработной платы (так называемая «зарплата в конвертах»), а также подмена трудовых договоров гражданско-правовыми.

Работодатели всё чаще заключают с работниками договоры подряда, возмездного оказания услуг с целью скрыть наличие трудовых отношений, избежать обязательных страховых и налоговых выплат, тем самым лишают работников права на социальное страхование, ряд социальных гарантий, а также других прав, предусмотренных трудовым законодательством в рамках реализации трудовых отношений. Сами же работники подписывают данные договоры по причине недостаточной информированности об их особенностях.

Неоформленные официально трудовые отношения влекут за собой серьезные последствия, как для работника, так и для работодателя. В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений работодателем данных ранее обещаний, например, по сумме заработной платы, доказать вину работодателя и восстановить права работника практически невозможно.

В целях повышения правовой грамотности граждан и разъяснения всех негативных последствий теневой занятости информируем о следующем.

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда. При этом заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

В соответствии со статьей 56 ТК РФ, трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Статьей 67 ТК РФ определено, что трудовой договор заключается только в письменной форме, который подписывается сторонами. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.

В связи с изложенным, при трудоустройстве гражданам следует проявлять правовую грамотность и требовать от работодателя оформления трудового договора в соответствии с положениями ТК РФ, так как получаемые работниками теневого сектора кажущиеся «преимущества» на самом деле оборачиваются большими проблемами, в том числе отсутствием трудовых прав и социальных гарантий.

Работникам следует помнить, что при согласии на неформальные трудовые отношения, в том числе применение «серых схем» выплаты заработной платы, возникает большой риск наступления следующих негативных последствий:

— столкнуться с недобросовестностью работодателя и остаться без заработной платы;

— не получить выплаты, полагающиеся к отпуску, либо остаться без отпуска;

— не получить пособие по временной нетрудоспособности (что стало особо актуальной проблемой в период пандемии);

— не получить пособие по беременности и родам, а также лишиться права на отпуск по уходу за ребенком;

— не получить выходное пособие и компенсационные выплаты, полагающиеся при прекращении трудового договора;

— в случае регистрации в качестве безработного вы не сможете претендовать на назначение максимального пособия по безработице (для его назначения требуется справка о заработной плате с предыдущего места работы);

— лишиться права на обеспечение безопасных условий и охраны труда;

— лишиться права на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

— лишиться права на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний

— при наступлении страхового случая работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;

— получить отказ в выдаче необходимого вам кредита (так как кредитные организации при выдаче кредита анализируют официально подтвержденный доход);

— лишиться права на получение имущественного или социального налогового вычета (по расходам на приобретение жилья и уплату процентов по кредитам и целевым займам, на обучение, на лечение и приобретение медикаментов, на занятия спортом);

— лишиться права на страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии по старости;

— стать получателем пенсии более низкого размера, что приведет к молообеспеченности в пожилом возрасте.

В целом, участие в «серых схемах» и нелегальных трудовых отношениях всегда влечет для человека состояние нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. Также соглашаясь на выполнение работы без официального оформления трудовых отношений, работник не только неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и сборов, либо перечислять их в неполном объеме.

Теневая занятость остается одним из главных факторов, ограничивающих экономическое развитие Российской Федерации и ее субъектов. Результатом распространения неформальной занятости являются недополученные доходы бюджета и, как следствие, социальная незащищенность граждан. Важно следовать гражданской позиции, заключающейся в заботе о получении государством налогов и сборов, так как недостаточное пополнение бюджета негативно влияет на все сферы экономики и снижение уровня жизни населения.