Неформальная занятость представляет актуальную проблему современной трудовой практики в нашей стране. Все дело в том, что ряд работодателей все чаще прибегают к практике не оформления трудовых отношений, а некоторые ряд граждан продолжать получать «серую» зарплату — «в конвертах» и продолжают работать без оформления трудового договора.

Данные неправомерные действия проводятся в целях занижения налоговой базы. Эти действия являются прямым нарушением закона и в целях противодействия данным незаконным проявлениям в регионе проводится работа, нацеленная на выявление работодателей, которые используют труд граждан без официального оформления трудовых отношений и не уплачивают страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Согласно статье 15 ТК РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения возникают между работником и работодателем только на основании заключаемого ими трудового договора. Оформление трудовых отношений — это обязанность работодателя.

Стоит напомнить, что не оформление с работодателем трудовых отношений влечет за собой множество негативных последствий, как для работника, так и для работодателя. Для работника это означает лишение страхового стажа, необходимого для расчета и назначения трудовой пенсии по старости, рабочего места, отдыха, возмещения вреда, обязательного социального страхования и социальных гарантий. Кроме того, отсутствие легального оформления занятости несет для специалиста опасность в плане несвоевременной оплаты труда. В таких случаях граждане спешат обращаться за помощью, хотя не имеют юридических оснований для этого. Люди начинают жаловаться только тогда, когда работодатель их обманул: пообещал и не заплатил, уволил безосновательно. Возникает конфликт, в котором трудно защитить работника. Потому что договорённость была лишь на словах, никаких документов не составлялось.

Здесь важно понимать, что трудовой договор — это в первую очередь гарантия и для работника и для работодателя. Но кроме перечисленных выше негативных последствий от нелегальной занятости, работник, впрочем, как и работодатель, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за осуществление действий в рамках нелегальной занятости. Потому как сознательно и добровольно идет на действия, нарушающие не только трудовой кодекс, но и налоговое законодательство. Важно понимать, что федеральное законодательство устанавливает административную ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

В современном мире, каждый человек может найти свое призвание в любой сфере. Это реализация личностных качеств, профессиональных навыков и творческих способностей. Однако важно понимать, что все это должно проводиться в соответствии букве закона. Только в этом случае ваша профессиональная деятельность принесет вам желаемые дивиденды без проблем с законом.