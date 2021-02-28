Недострой важных соцобъектов Дагестана обсудят в Совфеде РФ

Руководство Минстроя РД возлагает большие надежды на возможность решения проблемы с недостроенными важными социальными объектами Дагестана, благодаря Дням Дагестана в Совете Федерации 1-3 марта.

Напомним, республика определила 14 приоритетных объектов, требующих завершения. В свое время они оказались незавершенными в силу прекращения реализации федеральных программ «Жилище», «Юг России», «Чистая вода».

Республике предстоит решить в рамках данного вопроса проблему экологии региона, что в свою очередь должно повысить инвестиционную привлекательность Дагестана, качество общественно-политической обстановки и уровень жизни населения.