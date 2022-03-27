Недолеченный коронавирус опасен реактивацией

Повторное заражение COVID-19 возможно по разным причинам: ослабленный иммунитет, неполное или неправильное лечение. Понятно, что, если иммунитет ослаблен, его может оказаться недостаточно, чтобы противостоять повторной встрече с коронавирусом даже при наличии антител в крови.

Как только симптомы болезни отступают, многие решают, что все закончилось, можно заканчивать принимать лекарства. Но это не так. Вирус в данном случае находится только в оглушенном состоянии, плюс ошибочное лечение может стать причиной повторного заражения. Например, неосложненный коронавирус нечувствителен к антибиотикам, которые, как правило, назначаются для предупреждения осложнений, зато иммунитет эти препараты снижают.

Сейчас врачи говорят о двух основных версиях повторного заражения COVID-19. Первая – это встреча с новым штаммом заболевания или тем же самым, но на фоне ослабленного иммунитета, а вторая – реактивация вируса: вирус словно засыпает со временем в организме, согласно этой теории, можно заболеть ковидом и в третий, и в четвертый раз. Решить проблему сможет только вакцинация.

Конечно, при повторном заражении коронавирусом все решает иммунитет. Переболевший человек считает себя в безопасности, забывая о маске, постоянном соблюдении правил личной и коллективной гигиены, думая, что надежно защищен антителами, но это далеко не так.

При повторном инфицировании ковидом в идеале надо немедленно обращаться к врачу. Это необходимо для разработки грамотной схемы лечения, тактики поведения пациента и ведения его лечения. Под контролем врача шансов выздороветь полностью у человека многократно больше. Кроме того, повторное заражение увеличивает риск развития серьезных осложнений, тут тоже без врача не обойтись. Недооценивать даже банальную простуду в этом случае не стоит.

Алена Магомедова