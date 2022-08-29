Неделя приемов по вопросам образования

России», Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет Матерей» проводят Неделю приемов по вопросам образования.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1.

Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.