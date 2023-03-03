Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения

Центральная, Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и Местные общественные приемные Партии при участии депутатов всех уровней, сенаторов РФ, а также представителей профильных ведомств проводят Неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д.1.

Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru