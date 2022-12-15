Неделя открытых дверей стартовала в ДГТУ

Вчера, 14 декабря, в актовом зале Дагестанского государственного технического университета состоялось торжественное открытие Недели открытых дверей с участием руководств министерств республики, директоров образовательных учреждений, успешных выпускников вуза, а также выпускников школ. Предваряла это событие экспозиция разработок представителей ДГТУ, развернутая в фойе актового зала, благодаря которой абитуриенты смогли ознакомиться с научными достижениями молодых ученых университета.

Открыл официальную часть мероприятия врио ректора ДГТУ Назим Баламирзоев: «В нынешних условиях импортозамещения и введенных санкций государство уделяет приоритетное внимание подготовке инженерных кадров для достижения технологического суверенитета страны и развития тех отраслей, которые обеспечивают устойчивый рост экономики и промышленности. Наш университет успешно справляется с этой задачей, готовя таких специалистов, заточенных под реальные нужды рынка труда и обладающих необходимыми компетенциями. Ярким примером тому служат выпускники вуза, которые успешно работают не только на крупных и малых предприятиях России и зарубежья, но и в административно-управленческом секторе экономики страны.

Назим Баламирзоев также кратко ознакомил присутствующих с материально-технической базой вуза, рассказал о научной, образовательной и воспитательной работе в стенах университета, материальных поощрениях для особенно активных и талантливых студентов, о возможностях в науке и творчестве, открывающихся перед молодежью, об успехах студентов ДГТУ.

Со словами напутствия к выпускникам школ обратился министр цифрового развития Республики Дагестан, выпускник ДГТУ Юрий Гамзатов: «Приятно находиться в стенах родного вуза, который дал мне хороший старт и фундамент знаний. Министерство цифрового развития республики совместно с техническим университетом проводит большую работу по подготовке квалифицированных IT-кадров для региона. Мы заинтересованы в поднятии престижа инженерного образования и конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда. Желаю вам удачи, позитивных эмоций и осознанности в выборе будущей профессии!»

Поздравил ребят с новым этапом в их жизни также министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, отметив при этом, что республика сегодня как никогда нуждается в молодых, амбициозных выпускниках инженерного профиля: «От того какой выбор вы сделаете сегодня, будет зависеть будущее нашей страны, ее развитие и суверенитет. Хотелось бы пожелать вам упорства в достижении поставленных целей, успехов в учебе, терпения и трудолюбия».

Со словами благодарности руководству вуза и профессорско-преподавательскому составу за высокий профессионализм и компетентность, терпение и мудрость выступил еще один выпускник ДГТУ, депутат Народного Собрания РД Марат Алияров.

После этого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, укреплении и развитии взаимовыгодных отношений между техническим университетом и СОШ №13 г. Каспийска.

О жизни студенчества и возможностях самореализации в завершение мероприятия рассказала студентка 4 курса факультета информационных систем в экономике и управлении Рукият Меджидова.

Помимо выступлений почетных гостей школьников ждала насыщенная концертная программа, подготовленная студентами университета, знакомство с руководством факультетов и кафедр, с учебным процессом и лабораториями вуза, а также экскурсия по студенческому городку в сопровождении волонтеров.

Уже завтра двери ДГТУ откроются для выпускников учреждений СПО г. Махачкалы и Каспийска.

Источник: Дагестанская правда