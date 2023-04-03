Неделя отказа от вредных привычек

Табак несет смертельную опасность и колоссальный вред для здоровья. Потеря жизни у курящих составляет 14 лет. Курящие чаще болеют, имеют одышку, ранний склероз, сердечно-сосудистые заболевания. Алкоголизм разрушает семьи и заставляет человека деградировать.

Здоровый образ жизни с вредными привычками просто несовместимы.

Абсолютно все вредные привычки оказывают прямое или косвенное влияние на здоровье человека. Но конечно, самые тяжелые последствия имеют привычки употреблять наркотики, никотин и алкоголь, которые быстро перерастают в зависимость и могут привести к развитию целого ряда осложнений, вплоть до смерти.

Табакокурение является одним из видов бытовой наркомании, суть которого заключается во вдыхании дыма препаратов растительного происхождения, содержащих в своем составе никотин, который из органов дыхания быстро попадает в кровь и разносится по всему организму, включая головной мозг.

Вред курения для здоровья заключается в следующем : в разы повышается риск развития раковых заболеваний, патологий дыхательной системы, ССС; из организма вымывается кальций, стареет кожа лица, становятся желтыми пальцы рук, портятся зубы, разрушается структура волос и ногтей; ухудшается работа ЖКТ, возможно развитие язвенной болезни; сосуды становятся хрупкими и слабыми, теряют эластичность; ухудшается снабжение мозга кислородом, развивается гипертония.

Алкоголизм – это не что иное, как наркотическая зависимость организма, при которой человек ощущает болезненную тягу к употреблению алкоголя. При данном заболевании развивается не только психическая, но и физическая зависимость человека от алкоголя. При алкоголизме наблюдается тяжелое поражение внутренних органов (особенно печени) и происходит деградация личности. Систематическое употребление алкоголя приводит к следующим последствиям: снижается иммунная защита организма, человек часто болеет; происходит постепенное разрушение печени; ухудшается работа нервной и пищеварительной систем организма; повышается содержание глюкозы в крови; среди алкоголиков высок уровень смертности вследствие несчастных случаев, самоубийств, отравления некачественным спиртом; постепенно ухудшается работа мозга, человек начинает терять память и деградирует.

Наркомания – это, пожалуй, наиболее сильная и опасная вредная привычка, которую уже давно признали заболеванием. Наркомания – это зависимость человека от употребления наркотических средств. Заболевание имеет несколько фаз течения и поэтапно формирующихся синдромов. Вред, который наносят наркотики организму человека, велик. Ниже перечислены самые серьезные последствия наркомании: значительное сокращение продолжительности жизни; повышенный риск заражения опаснейшими и нередко неизлечимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатит);высокая смертность среди наркоманов от несчастных случаев, самоубийств, передозировок и отравления наркотиками; быстрое старение организма; развитие психических и соматических отклонений; сильнейшая деградация личности; криминогенное поведение.