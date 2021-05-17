Главное

Неделя безопасности дорожного движения начала свою работу в Дагестане

Оставить комментарий

По всей стране стартуют мероприятия, направленные на снижение скоростного режима и повышение безопасности автодорожного движения под девизом «Снижаем скорость — сохраняем жизнь». В регионах страны стартуют мероприятия под единой концепцией «Дороги для жизни». В целях снижения скоростного режима в Дагестане, как и в других регионах, началась Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой с 17 мая в течение семи дней в республике пройдут информационные и пропагандистские мероприятия, ориентированные на различные социальные группы.

Также читают:

Владимир Васильев поздравил спортсменов с победой ...
300 млн рублей из бюджета республики направят на о...
Агульское подворье в День Конституции Дагестана в...
10 самых популярных у туристов мест в Дагестане

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *