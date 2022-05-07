Не забудем подвиги наших дедов

77 лет. Жизнь одного человека. Именно столько времени прошло со дня Великой Победы. Победы, которая повергла фашизм, античеловеческую идеологию. Победы, которая подарила человечеству надежду на мир без войн. Победу, выстраданную нашими дедами и прадедами. Победу, к которой советский народ шёл долгие четыре года. Плечом к плечу русские и казахи, украинцы и башкиры, белорусы и татары, грузины и карелы, представители всех национальностей и народностей великой страны ковали общую победу над коварным и жестоким врагом.

И в этом строю с честью и достоинством сражались наши земляки, уроженцы небольшого Агульского района, где проживали и проживают в дружбе и добрососедстве представители агульского и даргинского народов. И с гордостью можно отметить, что среди призывников нашего района практически не было случаев дезертирства. Воевали везде: на Северном Кавказе, в Сталинграде, под Москвой и Ленинградом, на Крайнем Севере, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, брали Берлин. Однако в последние годы всё больше и больше делается попыток переписать историю второй мировой войны, умалить роль нашей страны в этой войне, предать забвению подвиги миллионов советских людей на фронтах и в тылу, приписать заслугу победы над Германией США и Великобритании.

В очернении славного прошлого нашей страны активно участвует и пятая колонна внутри страны, которая с усердием отрабатывает тридцать серебренников, кинутых им их заокеанскими хозяевами. И очень прискорбно, что эти предатели имеют возможность через ТВ, СМИ и соцсети вбивать свои бредовые идеи в сознание подрастающего поколения, сеять межнациональную рознь. Совсем недавно на одном из центральных каналов один такой эксперт заявил, что в войну призыва из республик Северного Кавказа практически не было из-за неблагонадёжности горцев. Я не говорю про более пятидесяти Героев Советского Союза из Дагестана, про дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Просто приведу документально подтверждённые факты. Из сёл нашего небольшого района на фронт ушли: Амух- 26, Арсуг- 11 Анклух- 8, Бедюк- 29, Буркихан- 109, Буршаг- 32, Гоа- 24, Дулдуг- 43, Дуруштул- 34, Кураг- 42, Мисси- 49, Рича- 109, Тпиг- 110, Фите- 34, Худиг- 18, Хутхул- 82, Чираг- 150, Цирхе- 5, Шари- 3, Яркуг- 27 человек. Всего 945 человек. Тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. И при этом это неполные сведения, которые удалось восстановить из местных архивов и архива военного комиссариата. А сколько агульцев и даргинцев, уроженцев района, было призвано из Баку, Дербента, Средней Азии и Казахстана? Сколько наших земляков, мужчин и женщин, было мобилизовано на трудовой фронт? Лишь малая часть вернулась в родные сёла. Например, из ста десяти мобилизованных из села Тпиг в сорок пятом домой вернулись менее тридцати человек. И такое было в каждом селе.

И вот сегодня в нашем районе не осталось ни одного фронтовика, ни одного участника трудового фронта. Лишь обелиски в сёлах, да чудом уцелевшие пожелтевшие фотографии напоминают нам о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю нашей страны. Но не умрёт наша память о наших доблестных предках, сложивших свои головы за нашу страну.

На попытки переписать историю наша страна каждый год 9 мая отвечает многомиллионным маршем «Бессмертного полка». Наши дедушки и бабушки живы, пока живёт память о них. И наша задача, чтобы эта память жила вечно. А закончить мне хочется словами советского поэта Р. Рождественского — Помните! Через века, через года, — Помните! О тех, Кто уже не придёт никогда, — Помните!

Абдулрашид Рамазанов