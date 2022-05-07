Zнамя Победы — Zнамя Мира

Не забудем подвиги наших дедов

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77 лет. Жизнь одного человека. Именно столько времени прошло со дня Великой Победы. Победы, которая повергла фашизм, античеловеческую идеологию. Победы, которая подарила человечеству надежду на мир без войн. Победу, выстраданную нашими дедами и прадедами. Победу, к которой советский народ шёл долгие четыре года. Плечом к плечу русские и казахи, украинцы и башкиры, белорусы и татары, грузины и карелы, представители всех национальностей и народностей великой страны ковали общую победу над коварным и жестоким врагом.

И в этом строю с честью и достоинством сражались наши земляки, уроженцы небольшого Агульского района, где проживали и проживают в дружбе и добрососедстве представители агульского и даргинского народов. И с гордостью можно отметить, что среди призывников нашего района практически не было случаев дезертирства. Воевали везде: на Северном Кавказе, в Сталинграде, под Москвой и Ленинградом, на Крайнем Севере, освобождали Крым, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, брали Берлин. Однако в последние годы всё больше и больше делается попыток переписать историю второй мировой войны, умалить роль нашей страны в этой войне, предать забвению подвиги миллионов советских людей на фронтах и в тылу, приписать заслугу победы над Германией США и Великобритании.

В очернении славного прошлого нашей страны активно участвует и пятая колонна внутри страны, которая с усердием отрабатывает тридцать серебренников, кинутых им их заокеанскими хозяевами. И очень прискорбно, что эти предатели имеют возможность через ТВ, СМИ и соцсети вбивать свои бредовые идеи в сознание подрастающего поколения, сеять межнациональную рознь. Совсем недавно на одном из центральных каналов один такой эксперт заявил, что в войну призыва из республик Северного Кавказа практически не было из-за неблагонадёжности горцев. Я не говорю про более пятидесяти Героев Советского Союза из Дагестана, про дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Просто приведу документально подтверждённые факты. Из сёл нашего небольшого района на фронт ушли: Амух- 26, Арсуг- 11 Анклух- 8, Бедюк- 29, Буркихан- 109, Буршаг- 32, Гоа- 24, Дулдуг- 43, Дуруштул- 34, Кураг- 42, Мисси- 49, Рича- 109, Тпиг- 110, Фите- 34, Худиг- 18, Хутхул- 82, Чираг- 150, Цирхе- 5, Шари- 3, Яркуг- 27 человек. Всего 945 человек. Тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. И при этом это неполные сведения, которые удалось восстановить из местных архивов и архива военного комиссариата. А сколько агульцев и даргинцев, уроженцев района, было призвано из Баку, Дербента, Средней Азии и Казахстана? Сколько наших земляков, мужчин и женщин, было мобилизовано на трудовой фронт? Лишь малая часть вернулась в родные сёла. Например, из ста десяти мобилизованных из села Тпиг в сорок пятом домой вернулись менее тридцати человек. И такое было в каждом селе.

И вот сегодня в нашем районе не осталось ни одного фронтовика, ни одного участника трудового фронта. Лишь обелиски в сёлах, да чудом уцелевшие пожелтевшие фотографии напоминают нам о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю нашей страны. Но не умрёт наша память о наших доблестных предках, сложивших свои головы за нашу страну.

На попытки переписать историю наша страна каждый год 9 мая отвечает многомиллионным маршем «Бессмертного полка». Наши дедушки и бабушки живы, пока живёт память о них. И наша задача, чтобы эта память жила вечно. А закончить мне хочется словами советского поэта Р. Рождественского — Помните! Через века, через года, —  Помните! О тех, Кто уже не придёт никогда, — Помните!

Абдулрашид Рамазанов

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