Не все муниципальные образования создали резервные фонды

Глав районов и городов Дагестана призвали ускорить процесс создания резервных фондов в размере не менее 3% от собственных доходов.



Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД затронул вопрос создания резервов в бюджетах муниципальных образований:

«В настоящее время важное значение приобретает обеспечение устойчивости местных бюджетов в условиях складывающихся негативных факторов в экономике, даны рекомендации администрациям муниципальных образований Республики Дагестан по созданию резервных фондов в размере не менее 3 % от собственных доходов.

К сожалению, не всеми муниципальными образованиями приняты решения в данном направлении. Прошу обратить внимание глав муниципальных районов и городских округов на необходимость решения данного вопроса»,- сказал Абдулмуслимов.