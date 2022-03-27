Не стало известного деятеля Гусейна Каидова

От нас ушёл известный Агульский деятель Гусейн Рамазанович Каидов, судьба которого была тесно связана с Агульским районом.

Не стало опытного управленца, честного и ответственного труженика, прикладывавшего все силы на благо родного района и республики.

Гусейн Рамазанович Каидов родом из села Буршаг Агульского района, свой служебный путь начал в Агульском районе. В разные годы своей трудовой деятельности занимал ответственные посты — был председателем колхоза; в течение 7 лет руководил Агульским районом, а затем был переведён на работу в Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан.

Его уход – большая потеря для всего Агульского района, потому как ушел человек, который душою болел за свой народ.

Коллектив республиканской газеты «Вести Агула» выражает слова соболезнования и разделяет вместе с родными и близкими скорбь и горечь утраты.