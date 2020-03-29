Не предадим забвению своих предков

В далекие времена наша малая Родина славилась своими

богословами, резцами по камню и дереву и просто трудолюбивыми людьми. Такие мужчины жили практически в каждом селе.

Не стало исключением и село Арсуг, где родился и прожил всю сознательную жизнь ученый, богослов Махмуд. Махмуд-агай из Арсуга родился в далеком 1900 году в роду ученых

и богословов. Отца звали Магама, а мать — Баджи. Из всех

четверых детей он был самым младшим.

Учился в исламских школах в селах Губден и Акуша, после окончания учебы жил и трудился в родном селе. Владел семью языками. У него был духовный наставник Наврузбек Эфенди, с которым Махмуд-агай был в тесных связях

и часто бывал у него в гостях.

В трудное для советского народа время, во время Великой Отечественной войны, работал в тылу на трудовом фронте под Волгоградом, в Краснодарском крае и Воронежской

области. Умер в 1980 году. Воспитал и вырастил шестерых детей: пятерых сыновей и одну дочь.