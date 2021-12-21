Главный редактор ГБУ РД «Редакция республиканской газеты «Голос степи», эксперт Кожаева Эльмира Юнусовна считает, что QR-коды нужно проверять везде на время распространения коронавируса. Это просто необходимо для нас же, для нашей безопасности.

Вышел Указ Главы РД «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан» от 17 ноября этого года.

«Если бы все выполняли требования Роспотребнадзора, другие принятые правовые акты, не было бы никаких рейдов по проверке выполнения указаний», — высказала свое мнение на площадке «Экспертный клуб онлайн» журналист.

Помимо исполнения медицинских и законодательных требований, каждому из нас не стоит забывать и о духовной заповеди всех религий: «Не навреди ближнему своему».

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»