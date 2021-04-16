Не испытав на себе, никто не поверит в безопасность вакцины

По всей стране продолжается вакцинация от COVID – 19. Это связано с тем, что этот коварный вирус никак не отступает. Поэтому народ все больше склоняется к страховке от инфекции. На данный момент более эффективной мерой считают вакцину.

Наряду со всеми регионами на днях Агульский район получил третью партию вакцины. Население активно получает вакцину. Среди них и медсестра Агульской ЦРБ Зухра Загирбековна.

Зухра Загирбековна изложила свое мнение по поводу вакцинации.

«Работая в кабинете флюорографии в период пандемии, через нас прошел большой поток людей, которых коснулась эта болезнь. Как мы понимаем, риск заражения был велик. Я перенесла инфекцию на ногах. Боясь заразится повторно, пошла на вакцинацию. Решение мое было добровольное. Родственники тоже не были против. Вакцину перенесла нормально, чувствую себя хорошо. Советую всем без страха пройти вакцинацию. Как говорится, не испытав на себе никто не поверит.

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